TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni rota İzmir
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle 10 Nisan'da Türk donanmasının hizmetine girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara açılan TCG Anadolu'yu, demirlediği İstanbul Sarayburnu'nda 140 binden fazla kişi ziyaret etti. TCG Anadolu, İstanbul programını tamamlayarak İzmir'e gitmek üzere Sarayburnu'ndan ayrıldı.
02.05.2023 11:10 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:10
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul programını tamamlayarak İzmir'e gitmek üzere Sarayburnu'ndan ayrıldı.
TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı.