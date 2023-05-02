Başkan Erdoğan tarihi kalabalığa seslendi: "Bu ne aşk Konya"
Başkan Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. 14 Mayıs öncesi sahada son sürat çalışmalarına devam eden Başkan Erdoğan, Konya'da 140 bin vatandaşla bir araya geldi. Öte yandan 7'linin düzenlediği Konya mitingindeki alanın boşluğu adeta Konya kararını vermiş dedirtti. Başkan Erdoğan Konyalılara, "Antalya'dan geliyoruz ve Antalya'da 100 bini aşkın sağ olsun dostlar vardı. Ama şimdi Konya'da aldığım resmî rakamı söylüyorum. Hamdolsun şimdi 140 bin kişi meydan da var. Bu ne aşktır ya Rabbi! Bu ne aşk" diye seslendi. İşte yürek ısıtan o tarihi kalabalık anları....
02.05.2023 19:22 - Son Güncelleme: 02.05.2023 20:21
Başkan Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
"BU NE AŞKTIR"
Başkan Erdoğan Konyalılara, "Antalya'dan geliyoruz ve Antalya'da 100 bini aşkın sağ olsun dostlar vardı. Ama şimdi bu ne aşk.
"Rabbime, bizleri bir kez daha Konya ile kavuşturduğu için hamdediyorum. Rabbime, bizleri 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamdediyorum." diyen Erdoğan, Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.