Akşener'den "Biz koalisyonuz" itirafı geldi! Takvim.com.tr kargaşa, kriz ve kaosun sembolü 'kayıp yıllar'ın dosyasını açtı

"Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim. Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır" diyerek oturduğu yıkım masasını aklamaya çalışan Akşener, "Koalisyon görüşmelerinde kimse acuzelik yapamaz. Kimse sertlik yapamaz, denge denetleme mekanizması var. Hepimizin sizin oyunuza talibizdir denir" ifadelerini kullandı.



