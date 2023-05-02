Akşener'den "Biz koalisyonuz" itirafı geldi! Takvim.com.tr kargaşa, kriz ve kaosun sembolü 'kayıp yıllar'ın dosyasını açtı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üyesi olduğu 7'li yıkım masası ile ilgili "Biz koalisyonuz" itirafında bulundu. Akşener, "Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır. Kimse acuzelik yapamaz. Kimse sertlik yapamaz, denge denetleme mekanizması var" şeklinde akla ziyan sözler sarf etti. Bu bağlamda akıllara kargaşa, kriz ve kaosun sembolü olan Türkiye'nin koalisyonlarla yönetildiği 'kayıp' yıllar geldi. Takvim.com.tr koalisyon dönemlerindeki siyasi istikrarsızlığı gözler önüne seren gazete manşetlerini sizler için arşivden çıkardı.
02.05.2023 01:51 - Son Güncelleme: 02.05.2023 02:05
Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine şahitlik ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz eden bölücü birlikteliğine dönüştü. CHP, İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
AKŞENER'DEN "BİZ KOALİSYONUZ" İTİRAFI
Tüm bu yaşananların gölgesinde Meral Akşener'den "Biz koalisyonuz" itirafı geldi.
"Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim. Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır" diyerek oturduğu yıkım masasını aklamaya çalışan Akşener, "Koalisyon görüşmelerinde kimse acuzelik yapamaz. Kimse sertlik yapamaz, denge denetleme mekanizması var. Hepimizin sizin oyunuza talibizdir denir" ifadelerini kullandı.