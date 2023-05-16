TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı’ndan geçti! Vatandaşlar bayraklarla karşıladı

Deniz Müzesi Komutanlığında bir etkinliğe katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat ve protokol üyeleri gemiyi selamladı.