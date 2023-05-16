Deprem bölgesi TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ayağa kaldırılıyor!

Sürdürülen inşaat çalışmalarındaki bilimsel altyapıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehirlerimizi başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirmek için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile şehirleri tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, altyapısıyla bir bütün olarak ayağa kaldırmak amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.



Sürdürülen inşa ve ihya çalışmaları kapsamında güncel verilerin yer aldığı Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler paylaşıldı:

"TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 124 bin 352 konutun ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı."