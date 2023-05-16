Deprem bölgesi TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ayağa kaldırılıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem afetinden sonra; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle kalıcı deprem konutları ve köy evlerinin inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 kalıcı deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 124 bin 352 konutun ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremden sonra, inşa ettiği deprem konutlarıyla yaraları sararak, kentleri yeniden ayağa kaldırıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesinde inşa edilen kalıcı konutlarda ve köy evlerinde; şehirlerin kültürü yaşatılacak ve ihtiyaçlarını giderecek bir anlayışla tasardlanan projelerin hayata geçirildiği duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklamada, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toplam 506 bin 739 konutun yapılması hedefleniyor. Vatandaşlara anahtarları teslim edilecek olan toplam köy evi sayısı ise 143 bin 271 olarak belirtiliyor. Açıklamada, "124 bin 352 konut ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
"İLK KÖY EVLERİ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN TESLİM EDİLMİŞTİ"
Afetten sonra inşa edilen ilk köy evleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen törenle Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar ve Mesthüyük köyü ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde vatandaşlara teslim edilmişti.
"KONUTLARDA RADYE TEMEL ÜZERİNE TÜNEL KALIP SİSTEMİ KULLANILACAK, YÖRESEL MİMARÎ KORUNACAK"
11 ilde yürütülen 11 ayrı master çalışması çerçevesinde, Türkiye'nin ileri gelen mimarlarıyla inşa edilen konutlar, bilimsel anlamda en doğru ve en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa ediliyor. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip olacak daireler, 3+1 daire şeklinde planlandı.
"5 FARKLI TİPTE İNŞA EDİLECEK KÖY EVLERİ; TEK KATLI, VERANDALI, YÖRESEL MİMARİ VE YAŞAM KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANIYOR"
Köyleri yeniden ayağa kaldırma hedefi çerçevesinde inşa edilen köy konutlarında da farklı ihtiyaçlar gözetiliyor. 5 farklı tipte inşa edilecek köy evleri; tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından inşa süreci yürütülen köy konutlarının tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 oda sayısı içerecek şekilde daire planlaması yapıldı. Bakanlık tarafından, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evleri ahırlarla birlikte yapılıyor. Ahır tipleri brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı. 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cem evi planlaması yapılarak projeler hazırlanıyor.
Sürdürülen inşaat çalışmalarındaki bilimsel altyapıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehirlerimizi başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirmek için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile şehirleri tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, altyapısıyla bir bütün olarak ayağa kaldırmak amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.
Sürdürülen inşa ve ihya çalışmaları kapsamında güncel verilerin yer aldığı Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler paylaşıldı:
"TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 124 bin 352 konutun ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı."