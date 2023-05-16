Kış geri geldi içlik, atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Meteoroloji 36 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bu gece! Şıpır şıpır yağacak!

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI : Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar'ın kuzeyi), İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı) ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.