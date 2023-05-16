Kış geri geldi içlik, atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Meteoroloji 36 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bu gece! Şıpır şıpır yağacak!
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği şu günlerde vatandaşlar yağmurun ne zaman biteceğini sık sık araştırır oldu. Haziran ayına az bir süre kala şoke eden bir duyuru yapıldı. O tarihlerde şıpır şıpır yağmur yağacak! Meteoroloji 30'dan fazla ili yağış ve fırtına konusunda uyardı. İşte 17-18-19-20-21 Mayıs 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, İstanbul, Ankara...
16-17-18-19-20-21 MAYIS 2023 HAVA DURUMU! Son dakika hava durumu raporu milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ''Bu gece yağmur geliyor'' uyarısı sonrası güncel Meteoroloji hava durumu gündeme geldi. Haziran ayının gelmesine yakın havalar tekrar soğuyacak. Kış geri geldi içlik, atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Meteoroloji 36 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bu gece! Şıpır şıpır yağacak! Peki yağmur hangi illere?
30'DAN FAZLA İLDE YAĞACAK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu şöyle;
Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop, Bartın hariç) Batı Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nde, yarın (Çarşamba) İç Ege ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI : Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar'ın kuzeyi), İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı) ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.