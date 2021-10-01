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TBMM'den çok özel fotoğraflar! Tüm altyapı 23 yıl sonra sil baştan yenilendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başlıyor. TBMM, kapalı olduğu dönemde Genel Kurul Salonu'nda köklü değişiklikler yapıldı. TBMM TV altyapısı ve Meclis'in tüm elektronik aksamları sil baştan değiştirildi. Meclis TV, yeni dönemde HD olarak yayın yapacak. Meclis Genel Kurul Salonu'nda sağ ve sol tarafa iki led ekran yerleştirildi. Vekillerin sıralarındaki elektronik oylamam sistemi de 23 yıl sonra çağın gerektiği şekilde düzenlendi bilgisayar ve şarj üniteleri yerleştirildi. İşte yenilenen TBMM Genel Kurul Salonu'ndan çok özel fotoğraflar...

AA
01.10.2021 13:22 - Son Güncelleme: 01.10.2021 13:52
TBMM’den çok özel fotoğraflar! Tüm altyapı 23 yıl sonra sil baştan yenilendi

TBMM Genel Kurul Salonu'nda, 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi.

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TBMM’den çok özel fotoğraflar! Tüm altyapı 23 yıl sonra sil baştan yenilendi

TBMM'nin tüm elektronik altyapısı son teknolojiye uyarlandı. Meclis'te uygulamaya girecek yeni sistemin altyapısı için Genel Kurul zeminine gerekli elektronik aksam döşendi.

TBMM’den çok özel fotoğraflar! Tüm altyapı 23 yıl sonra sil baştan yenilendi

1998'den bugüne hizmet veren TBMM Genel Kurulu elektronik oylama ve yoklama sistemi, teknolojik ömrünü tamamlaması ve yeni ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yenilendi.

TBMM’den çok özel fotoğraflar! Tüm altyapı 23 yıl sonra sil baştan yenilendi

Bu kapsamda milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınıyor. İktidar ve muhalefet kulislerinde salgın kurallarına uygun olarak parmak izlerinin alınması için stantlar oluşturuldu.

TBMM’den çok özel fotoğraflar! Tüm altyapı 23 yıl sonra sil baştan yenilendi

Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konuldu.

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