TBMM'den çok özel fotoğraflar! Tüm altyapı 23 yıl sonra sil baştan yenilendi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başlıyor. TBMM, kapalı olduğu dönemde Genel Kurul Salonu'nda köklü değişiklikler yapıldı. TBMM TV altyapısı ve Meclis'in tüm elektronik aksamları sil baştan değiştirildi. Meclis TV, yeni dönemde HD olarak yayın yapacak. Meclis Genel Kurul Salonu'nda sağ ve sol tarafa iki led ekran yerleştirildi. Vekillerin sıralarındaki elektronik oylamam sistemi de 23 yıl sonra çağın gerektiği şekilde düzenlendi bilgisayar ve şarj üniteleri yerleştirildi. İşte yenilenen TBMM Genel Kurul Salonu'ndan çok özel fotoğraflar...
01.10.2021 13:22
- Son Güncelleme: 01.10.2021 13:52
TBMM Genel Kurul Salonu'nda, 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi.
TBMM'nin tüm elektronik altyapısı son teknolojiye uyarlandı. Meclis'te uygulamaya girecek yeni sistemin altyapısı için Genel Kurul zeminine gerekli elektronik aksam döşendi.
1998'den bugüne hizmet veren TBMM Genel Kurulu elektronik oylama ve yoklama sistemi, teknolojik ömrünü tamamlaması ve yeni ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yenilendi.