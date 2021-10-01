İzmir’de 585 subay adayı ant içti! Dosta güven düşmana korku veren kareler

Şen, "Bu ayrıcalıklı görev, ağır bir sorumluluk yüklenmenin yanında milletimizin gönlünde hiçbir zaman değişmeyen yerimizi bir kez daha perçinlemektedir. Biliyoruz ki milletimiz bizden Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, vatanını ve milletini seven, milli iradeye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, sorumluluk ve disiplin anlayışı üst seviyede olan, yüksek karakterli personel yetiştirmemizi beklemektedir." diye konuştu.