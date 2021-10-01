İzmir'de 585 subay adayı ant içti! Dosta güven düşmana korku veren kareler
İzmir Yeni Foça'da bulunan Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen "6. Dönem Subay Adayı İntibak ve Temel Eğitimi"ne katılan 585 kursiyer and içti. Adaylar 16 haftalık zorlu eğitime tabi tutulacak.
01.10.2021 16:24
- Son Güncelleme: 01.10.2021 16:24
Şen, "Bu ayrıcalıklı görev, ağır bir sorumluluk yüklenmenin yanında milletimizin gönlünde hiçbir zaman değişmeyen yerimizi bir kez daha perçinlemektedir. Biliyoruz ki milletimiz bizden Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, vatanını ve milletini seven, milli iradeye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, sorumluluk ve disiplin anlayışı üst seviyede olan, yüksek karakterli personel yetiştirmemizi beklemektedir." diye konuştu.