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İzmir'de 585 subay adayı ant içti! Dosta güven düşmana korku veren kareler

İzmir Yeni Foça'da bulunan Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen "6. Dönem Subay Adayı İntibak ve Temel Eğitimi"ne katılan 585 kursiyer and içti. Adaylar 16 haftalık zorlu eğitime tabi tutulacak.

01.10.2021 16:24 - Son Güncelleme: 01.10.2021 16:24
İzmir’de 585 subay adayı ant içti! Dosta güven düşmana korku veren kareler

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında intibak eğitimini tamamlayan, aralarında kadınların da bulunduğu 585 subay adayı ant içti.

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İzmir’de 585 subay adayı ant içti! Dosta güven düşmana korku veren kareler

Foça ilçesindeki okulda, intibak eğitimini başarıyla tamamlayan subay adayları için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 585 subay adayı katılımcıların huzurunda yemin etti.

İzmir’de 585 subay adayı ant içti! Dosta güven düşmana korku veren kareler

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, törende, eğitimin ardından subay adaylarından 548'inin Jandarma Genel Komutanlığında, 37'sinin ise Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapacağını söyledi.

İzmir’de 585 subay adayı ant içti! Dosta güven düşmana korku veren kareler

Şen, "Bu ayrıcalıklı görev, ağır bir sorumluluk yüklenmenin yanında milletimizin gönlünde hiçbir zaman değişmeyen yerimizi bir kez daha perçinlemektedir. Biliyoruz ki milletimiz bizden Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, vatanını ve milletini seven, milli iradeye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, sorumluluk ve disiplin anlayışı üst seviyede olan, yüksek karakterli personel yetiştirmemizi beklemektedir." diye konuştu.

İzmir’de 585 subay adayı ant içti! Dosta güven düşmana korku veren kareler

Kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Şen, kursun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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