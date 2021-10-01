Gezi saldırısında işgal edilen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı
Gezi kalkışması sırasında işgal edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası 2 yıllık çalışmanın ardından asıldı. İnşaat aşamasındayken muhalifler tarafından sık sık isminin değiştirileceği iddia ediliyordu. Yapımında sona gelinen AKM'de yok yok. Haberin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu. AKM, Gezi kalkışması sırasında uzun süre işgal altında kalmıştı.
2 BİN 40 KİŞİ KAPASİTELİ OPERA SALONU
AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.
Ayrıca AKM projenin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunacak.
Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla tasarlanan yeşil çatı sistemi, en son teknoloji kullanılarak hazırlanan sahne mekaniği sistemleri, dünyaca ünlü akustik tasarımcıların katkılarıyla şekillenen salonlar ve prova odaları projenin önemli özellikleri arasında yer alacak.