Vav TV İzle
Haberler Güncel Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 23 Nisan'a özel D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 23 Nisan'a özel D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden en çok çocuklar etkilendi. Evleri yerle bir olan çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Turkuvaz Medya bünyesindeki D&amp;R yalnız bırakmadı. D&amp;R Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte depremzede çocuklar doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkarttı.

takvim.com.tr
23.04.2023 16:14 - Son Güncelleme: 23.04.2023 16:20
Depremin merkezüssü Kahramanmaraş’ta 23 Nisan’a özel D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından harekete geçen Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki D&R, Kahramanmaraş'ta kurduğu etkinlik çadırı ile depremzede çocukların yarasına adeta merhem oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Depremin merkezüssü Kahramanmaraş’ta 23 Nisan’a özel D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi

D&R, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta oyun çadırı kurdu.

Depremin merkezüssü Kahramanmaraş’ta 23 Nisan’a özel D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi

Afet bölgesinde çocukların çocukların yüzünü güldürebilmek için keyifli aktiviteler hayata geçirildi.

Depremin merkezüssü Kahramanmaraş’ta 23 Nisan’a özel D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Çocuklarla birçok etkinlik ve oyun oynanırken, dondurma ve pamuk şeker gibi ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte depremzede çocuklar doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkarttı.

Depremin merkezüssü Kahramanmaraş’ta 23 Nisan’a özel D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi

MİNİKA DA DEPREM BÖLGESİNDE

Öte yandan Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika da, Kahramanmaraş'ta kurduğu oyun çadırı ile çocukların hayatına dokundu.

SON DAKİKA