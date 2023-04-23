Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 23 Nisan'a özel D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden en çok çocuklar etkilendi. Evleri yerle bir olan çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Turkuvaz Medya bünyesindeki D&R yalnız bırakmadı. D&R Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte depremzede çocuklar doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkarttı.
23.04.2023 16:14 - Son Güncelleme: 23.04.2023 16:20
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından harekete geçen Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki D&R, Kahramanmaraş'ta kurduğu etkinlik çadırı ile depremzede çocukların yarasına adeta merhem oluyor.
D&R, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta oyun çadırı kurdu.
MİNİKA DA DEPREM BÖLGESİNDE
Öte yandan Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika da, Kahramanmaraş'ta kurduğu oyun çadırı ile çocukların hayatına dokundu.