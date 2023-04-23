Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 23 Nisan'a özel D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından harekete geçen Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki D&R, Kahramanmaraş'ta kurduğu etkinlik çadırı ile depremzede çocukların yarasına adeta merhem oluyor.