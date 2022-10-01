TBMM'de gündem yoğun! KYK, EYT, yeşil Pasaport... Müjdeler peş peşe verilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. TBMM'nin gündemi oldukça yoğun geçecek. TBMM'de KYK'dan fatura desteğine, kur korumalı hesaplardan EYT'ye birçok konu görüşülecek. Kur korumalı mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. EYT düzenlemesi 2022 bitmeden yasalaşacak. İşte detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. TBMM'nin gündemi oldukça yoğun geçecek. TBMM'de KYK'dan fatura desteğine, kur korumalı hesaplardan EYT'ye birçok konu görüşülecek. Kur korumalı mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. EYT düzenlemesi 2022 bitmeden yasalaşacak. İşte detaylar...
TBMM'nin yeni yasama yılında ilk olarak kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırılacak. Ayrıca ilk hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçimi yapılacak.
AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan "torba kanun" teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak.
AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan "torba kanun" teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak.