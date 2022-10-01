Haberiniz olmadan cüzdanınızda servet taşıyorsunuz! ATM’den 5 TL çekti ağzı kulaklarına vardı

Hayatımızı idame ettirmek amacıyla kullandığımız kâğıt paralar her vakit kusursuz olmamaktadır. Binde birde olsa matbaalarda basılan paraların üstünde sorunlar olabilmektedir. Bu halde olan paralar ise olabildiğince kıymetli kabul edilmektedir. Para koleksiyonu yapan vatandaşlar bu paraları satın aldıklarından gerçekten cebinizde taşıdığınız kâğıt para değerinden çok daha çok ediyor olabilir.