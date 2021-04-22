RAMAZAN İMSAKİYE
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TBMM Genel Kurul salonuna giren güvercin tüm dikkatleri üzerine topladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunda vekillerin çalışmaları sürerken salona dışarıdan giren bir güvercin tüm dikkatleri üzerine çekti. Vekillerin güvercini ilgiyle takip etmesi de kameralara yansırken bazı isimler de cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirmek istedi. Güvercin'in TBMM Genel Kurul Salonu'na gelmesi görüşülmesi beklenen Hayvan Hakları yasasna bir mesaj olarak yorumlandı.

22.04.2021 13:57 - Son Güncelleme: 22.04.2021 14:16
TBMM Genel Kurul salonuna giren güvercin tüm dikkatleri üzerine topladı

TBMM Genel Kurulu dün davetsiz bir misafire ev sahipliği yaptı.

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TBMM Genel Kurul salonuna giren güvercin tüm dikkatleri üzerine topladı

TBMM Genel Kurul çalışmaları sürdürürken nasıl olduysa dışarıdan salona güvercin girdi.

TBMM Genel Kurul salonuna giren güvercin tüm dikkatleri üzerine topladı

Güvercin vekillerin de dikkatini çekerken, bazı vekiller güvercini telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

TBMM Genel Kurul salonuna giren güvercin tüm dikkatleri üzerine topladı

Güvercin, herkesin merakla beklediği Hayan Haklarını Yasası için mesaj olarak yorumlandı.

TBMM Genel Kurul salonuna giren güvercin tüm dikkatleri üzerine topladı

AK Parti'de çalışmalarında sona gelinen teklifte hayvanlar mal kapsamından çıkarılıp can kapsamına alınıyor.