TBMM Genel Kurul salonuna giren güvercin tüm dikkatleri üzerine topladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunda vekillerin çalışmaları sürerken salona dışarıdan giren bir güvercin tüm dikkatleri üzerine çekti. Vekillerin güvercini ilgiyle takip etmesi de kameralara yansırken bazı isimler de cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirmek istedi. Güvercin'in TBMM Genel Kurul Salonu'na gelmesi görüşülmesi beklenen Hayvan Hakları yasasna bir mesaj olarak yorumlandı.

22.04.2021 13:57 - Son Güncelleme: 22.04.2021 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





