82 saatlik sokak kısıtlaması başladı! Kısıtlamadan kimler muaf? Nereler açık olacak? Ne yasak ne serbest? İşte detaylar...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL KUTLANACAK

TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak:

"Milli Eğitim Bakanlığının 6 Nisan 2021 tarihli yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek."