82 saatlik sokak kısıtlaması başladı! Kısıtlamadan kimler muaf? Nereler açık olacak? Ne yasak ne serbest? İşte detaylar...
Son dakika haberi... Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokak kısıtlaması "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başladı. Kısıtlama 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf ve nereler açık olacak? Şehirler arası seyahat yasağı nasıl uygulanacak? İşte 82 saatlik kısıtlamaya ilişkin tüm detaylar...
Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.
"CUMA GÜNÜ DE BİREBİR UYGULANACAK..."
Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL KUTLANACAK
TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak:
"Milli Eğitim Bakanlığının 6 Nisan 2021 tarihli yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek."