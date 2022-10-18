Tayfun'dan tam isabet! Rize-Artvin Havalimanı'ndan 561 km ötedeki hedefi vurdu
Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.
18.10.2022 09:50 - Son Güncelleme: 18.10.2022 09:50
Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.