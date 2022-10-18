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Haberler Güncel Tayfun'dan tam isabet! Rize-Artvin Havalimanı'ndan 561 km ötedeki hedefi vurdu

Tayfun'dan tam isabet! Rize-Artvin Havalimanı'ndan 561 km ötedeki hedefi vurdu

Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

DHA
18.10.2022 09:50 - Son Güncelleme: 18.10.2022 09:50
Tayfun’dan tam isabet! Rize-Artvin Havalimanı’ndan 561 km ötedeki hedefi vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

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Tayfun’dan tam isabet! Rize-Artvin Havalimanı’ndan 561 km ötedeki hedefi vurdu

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

Tayfun’dan tam isabet! Rize-Artvin Havalimanı’ndan 561 km ötedeki hedefi vurdu

Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Tayfun’dan tam isabet! Rize-Artvin Havalimanı’ndan 561 km ötedeki hedefi vurdu
Tayfun’dan tam isabet! Rize-Artvin Havalimanı’ndan 561 km ötedeki hedefi vurdu
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