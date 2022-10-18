Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği İbrahim Çeliktaş'ın yanan madene arkadaşlarını kurtarmak için geri döndüğü ortaya çıktı
Bartın Amasra'da meydana gelen maden faciasında 41 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Madencilerin kahramanlıkları da her geçen gün ortaya çıkıyor. Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanede ziyaret etiği İbrahim Çeliktaş'ın patlamadan yara almadan çıktığı, ancak madene geri dönüp iki yakın mesai arkadaşını kurtarırken yaralandığı ortaya çıktı.
Son dakika haberler: Bartın'daki maden patlaması sırasında yaşanan bir fedakârlık ve kahramanlık hikâyesi, günler sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiği madenci İbrahim Çeliktaş'ın o gece hiç yara almadan madenden çıktığı, ilk şoku atlattıktan hemen sonra geri dönüp iki meslektaşını omuzlayarak dışarı çıkarttığı öğrenildi.
YANAN MADENE ARKADAŞLARI İÇİN DÖNDÜ, İKİSİNİ DE KURTARDI
Tedavisi süren madencilerden Ayhan Akgül'ün ağabeyi Kenan Akgül o gece yaşananları şöyle anlattı: "İzzet Ak ve İbrahim Çeliktaş, kardeşimin yakın arkadaşları. İbrahim Çeliktaş dışarı çıktığı, canını kurtardığı halde içerde yaralı arkadaşları olduğu için tekrar madene girdi.
İçeride dumandan ve gazdan etkilenerek zehirlendi. Şu anda ağır hastalardan biri olarak tedavi altında. Orada kendi canı yerine maden ocağındaki arkadaşlarını düşünerek tekrar ocağa giriyor. Bu bizim için ayrı bir gurur oldu. Bu gibi bilgiler burada beklerken bizim için küçük de olsa bir teselli sebebi oluyor."
Amasra'da ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirilen 6 madencinin tedavileri sürüyor. Madencilerden İbrahim Çeliktaş'ın durumu diğerlerinden daha iyi ancak bilinci tam olarak yerine gelmiş değil. Doktorları uygun görürse Çeliktaş, yoğun bakımdan normal odaya çıkartılacak. Diğer 5 madenci ise iç organlarında hasar olabileceği gerekçesiyle yoğun bakım şartlarında tutulmaya devam edecek.