28 Şubat davası hükümlülerine af kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Çetin Doğan tahliye edildi

28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un kalan cezalarının sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi. Tahliye edilerek cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı. 28 Şubat davası hükümlüsü komutanlar Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
28 Şubat davası hükümlüsü eski general Çetin Doğan, İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat davasının bazı hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası, bu hükümlülerden eski general Çetin Doğan'ın İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
Tahliye edilerek cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı.