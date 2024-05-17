28 Şubat davası hükümlülerine af kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Çetin Doğan tahliye edildi

28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un kalan cezalarının sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi. Tahliye edilerek cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı. 28 Şubat davası hükümlüsü komutanlar Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.