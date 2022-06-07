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İETT otobüsleri ve şoförleri trafik canavarı haline geldi! Sultangazi'de çocuklara çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı!

İstanbul Sultangazi'de yine bir İETT şoförünün karıştığı kaza meydana geldi. Ancak bu kez farklı. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarpan İETT otobüsü şoförü kaçtı. Olay anı kameralara yansıdı.

07.06.2022 16:47 - Son Güncelleme: 07.06.2022 16:47
İETT otobüsleri ve şoförleri trafik canavarı haline geldi! Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı!

Sultangazi'de İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı.

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İETT otobüsleri ve şoförleri trafik canavarı haline geldi! Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı!

Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulup park halindeki minibüse çarparken İETT şoförü kaçtı.

İETT otobüsleri ve şoförleri trafik canavarı haline geldi! Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı!

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı.

İETT otobüsleri ve şoförleri trafik canavarı haline geldi! Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı!

Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı.

İETT otobüsleri ve şoförleri trafik canavarı haline geldi! Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı!

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

İETT otobüsleri ve şoförleri trafik canavarı haline geldi! Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı!

Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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