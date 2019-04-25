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Dünyanın gözü Türkiye'de! Yusufeli Barajı ve HES projesinin yüzde 65'i tamamlandı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin yüzde 65'i tamamlandı. Bittiğinde 100 katlı bir gökdelene eşit olacak baraj inşaatında ise 91 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

25.04.2019 16:34 - Son Güncelleme: 25.04.2019 16:36
Dünyanın gözü Türkiye'de! Yüzde 65'i tamam...

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolunun en büyük nehirlerinden olan Artvindeki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Yüzde 65'i tamam...

270 metre gövde yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek, dünyanın ise Çindeki 292 ve Gürcistandaki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Yüzde 65'i tamam...

Türkiyenin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde, 91 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Yüzde 65'i tamam...

GAZETECİLER, BARAJ İNŞAATINI GEZDİ
Artvinin Yusufeli ilçesinde gazeteciler için baraj inşaatında gezi düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) Artvin 26ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak'ın eşlik ettiği gazeteciler, yapımı süren baraj inşaatı hakkında bilgilendirildi.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Yüzde 65'i tamam...

DSİ Artvin 26ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Barajında 91 metre yüksekliğe ulaşıldığını söyleyerek, 2020 yılının sonunda barajın elektrik üretimine başlayacağını açıkladı. Tokalak, Yusufeli Barajının gövde yüksekliği 91 metreye çıktı. Baraj inşaatının genelinde yüzde 65 gerçekleşme sağlandı.

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