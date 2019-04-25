Dünyanın gözü Türkiye'de! Yusufeli Barajı ve HES projesinin yüzde 65'i tamamlandı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin yüzde 65'i tamamlandı. Bittiğinde 100 katlı bir gökdelene eşit olacak baraj inşaatında ise 91 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

25.04.2019 16:34 - Son Güncelleme: 25.04.2019 16:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





