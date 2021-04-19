Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli açıkladı: Projelerimiz bu yıl İzmir ekonomisine 200 milyon lira katkı yapacak
"Tarım bitti" diyerek ortalığı velveleye verenleri ters köşe yapacak haber geldi. İzmir Tarım Sektörü 2021 Yılı Projeleri Lansmanı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 20 milyon TL'lik 35 projenin sadece bu yıl için İzmir ekonomisine katkısının 200 milyon lira olacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, "İzmir'e tarım-orman alanında, son 19 yılda, reel rakamlarla 17.2 milyar liralık tarımsal destek vererek, yatırım yaptıklarını dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Tarım Sektörü 2021 Yılı Projeleri Lansmanı'na katıldı. 20 milyon TL'lik 'Tarımda 35'in İzi' adıyla hazırlanan lansmanda Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, İzmir Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli katıldı. Proje kapsamında üreticilere temsili fidan hediye çeki verildi.
Programda açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, İzmirli üreticileri teknoloji ve dijital uygulamalara daha çok yönlendirmek istediklerini belirterek, "Kuraklık, afet ve hastalık zararlılarıyla mücadelede etkinliğini arttırmak istiyoruz. İstihdam potansiyelini güçlendirmek, atıl ve boş arazileri doğru değerlendirmek, kentsel tarıma katkı sunmak, kısıtlı su kullanımını teşvik edecek uygulamaları yaygınlaştırmak, yeni bitki deseniyle üreticiyi tanıştırmak da temel hedeflerimiz arasında.
Yine, salgının zorlayıcı etkisine rağmen, üretimin devamlılığını sağlamak, gençleri tarımsal üretime çekerek tarım nüfusunun yaş ortalamasını düşürmek şeklindeki amaçlarımızla da İzmir'in rehber bir şehir olma özelliğini devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bu projelerimizin, sadece bu yıl için, İzmir ekonomisine katkısı 200 milyon lira olacaktır" dedi.
'İZMİR'İMİZ, TÜRKİYE'DE 2'NCİ SIRADA YER ALIYOR'
İzmir'in katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı, tarımsal kooperatifleşmeyi başarabilmiş, sahada rekabet gücünü arttırmış ve sürdürülebilir üretimi bünyesinde barındıran önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, 35 projenin, İzmir'in tarım sektörüne katacağı değere olan inancının tam olduğunu belirtti.