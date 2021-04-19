Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli açıkladı: Projelerimiz bu yıl İzmir ekonomisine 200 milyon lira katkı yapacak

Yine, salgının zorlayıcı etkisine rağmen, üretimin devamlılığını sağlamak, gençleri tarımsal üretime çekerek tarım nüfusunun yaş ortalamasını düşürmek şeklindeki amaçlarımızla da İzmir'in rehber bir şehir olma özelliğini devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bu projelerimizin, sadece bu yıl için, İzmir ekonomisine katkısı 200 milyon lira olacaktır" dedi.