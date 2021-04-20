Vakalarda istenilen rakama düşülemedi! Tam kapanma geri mi geliyor? 28 günlük tam kapanma...

Yapılan değerlendirmelerde, illerin yüz binde nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında kısmi gerileme görüldüğü, bunda kısıtlama ve önlemlerinin etkisi olduğu kaydediliyor. 14 Nisan'da testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20'yi aşarken, birkaç gündür bu oranın yüzde 18 civarında seyrettiği, önümüzdeki hafta daha da düşmesinin beklendiği ifade edildi.