Vakalarda istenilen rakama düşülemedi! Tam kapanma geri mi geliyor? 28 günlük tam kapanma...
Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi ile birlikte alınan kısmi kapanma kararını süresi dolmak üzere. Ancak vakalarda istenilen rakamlara inilemedi. Hasta başvurularında en önemli bulaş etkeni yine "aile içi, komşu-eş dost buluşması, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri" çıktı. Koronavirüs vakalarının hala 55 bin üzerinde olmasının ardından tam kapanma yeniden gündeme geldi. Peki tam kapanma olacak mı? Kısmi kapanma uzayacak mı? Bayram'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtı.
20.04.2021 09:32
- Son Güncelleme: 20.04.2021 09:32
Yapılan değerlendirmelerde, illerin yüz binde nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında kısmi gerileme görüldüğü, bunda kısıtlama ve önlemlerinin etkisi olduğu kaydediliyor. 14 Nisan'da testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20'yi aşarken, birkaç gündür bu oranın yüzde 18 civarında seyrettiği, önümüzdeki hafta daha da düşmesinin beklendiği ifade edildi.
Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.