RAMAZAN İMSAKİYE
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Vakalarda istenilen rakama düşülemedi! Tam kapanma geri mi geliyor? 28 günlük tam kapanma...

Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi ile birlikte alınan kısmi kapanma kararını süresi dolmak üzere. Ancak vakalarda istenilen rakamlara inilemedi. Hasta başvurularında en önemli bulaş etkeni yine "aile içi, komşu-eş dost buluşması, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri" çıktı. Koronavirüs vakalarının hala 55 bin üzerinde olmasının ardından tam kapanma yeniden gündeme geldi. Peki tam kapanma olacak mı? Kısmi kapanma uzayacak mı? Bayram'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtı.

20.04.2021 09:32 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:32
Vakalarda istenilen rakama düşülemedi! Tam kapanma geri mi geliyor?

Hükümetin artan COVID-19 vakalarının ardından aldığı kararların sonuçları yakından izleniyor. Edinilen bilgiye göre, alınan kararların olumlu sonuçları görülse de beklenenden daha yavaş olduğu belirtiliyor.

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Vakalarda istenilen rakama düşülemedi! Tam kapanma geri mi geliyor?

Yapılan değerlendirmelerde, illerin yüz binde nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında kısmi gerileme görüldüğü, bunda kısıtlama ve önlemlerinin etkisi olduğu kaydediliyor. 14 Nisan'da testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20'yi aşarken, birkaç gündür bu oranın yüzde 18 civarında seyrettiği, önümüzdeki hafta daha da düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Vakalarda istenilen rakama düşülemedi! Tam kapanma geri mi geliyor?

TAM KAPANMA MI?
Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedene tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Vakalarda istenilen rakama düşülemedi! Tam kapanma geri mi geliyor?

Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.

Vakalarda istenilen rakama düşülemedi! Tam kapanma geri mi geliyor?

Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. COVID-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken "aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri".