Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor! 17 Ağustos 2022 hava durumu
İstanbul ve Ankara'da geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan yağış nedeniyle vatandaşlar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını araştırmadan plan yapmıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili merak edilen açıklama geldi. Buna göre, , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtildi. Peki hava nasıl olacak? İşte il il 17 Ağustos 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu