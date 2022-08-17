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Haberler Güncel Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor! 17 Ağustos 2022 hava durumu

Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor! 17 Ağustos 2022 hava durumu

İstanbul ve Ankara'da geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan yağış nedeniyle vatandaşlar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını araştırmadan plan yapmıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili merak edilen açıklama geldi. Buna göre, , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtildi. Peki hava nasıl olacak? İşte il il 17 Ağustos 2022 hava durumu

17.08.2022 06:51 - Son Güncelleme: 17.08.2022 06:51
Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor! 17 Ağustos 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor! 17 Ağustos 2022 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor! 17 Ağustos 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor! 17 Ağustos 2022 hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor! 17 Ağustos 2022 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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