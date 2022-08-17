Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat! Gök gürültülü geliyor! 17 Ağustos 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.