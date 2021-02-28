Tarihin kara lekesi: 28 Şubat! İşte siyasilerin 28 Şubat paylaşımları
28 Şubat 1997 postmodern darbesinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Başörtülü öğrenciler okullarına giremedi, süreç arkasında milyonlarca mağdur bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 28 Şubat bildirisini "milli irade suikastı" olarak niteledi. İletişim Başkanı Altun, "28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir" dedi. İşte siyasilerin 28 Şubat mesajları…
ÇELİK: SİYASİ TARİHİMİZİN EN KARANLIK DÖNEMLERİNDEN BİRİNİN SEMBOLÜ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 28 Şubat'ı, ''siyasi tarihin en karanlık dönemlerden birinin sembolü" olarak tanımladı.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
"28 Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimidir. 28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz."
ALTUN: YALNIZCA ASKERİ DEĞİL SİYASİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL BİR DARBE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. Aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin ele ele verdiği bir süreçtir'' dedi.
EMİNE ERDOĞAN: EBEDİYEN KARANLIĞA GÖMÜLSÜN
#28Şubat'ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün.