Tarihin kara lekesi: 28 Şubat! İşte siyasilerin 28 Şubat paylaşımları

ÇELİK: SİYASİ TARİHİMİZİN EN KARANLIK DÖNEMLERİNDEN BİRİNİN SEMBOLÜ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 28 Şubat'ı, ''siyasi tarihin en karanlık dönemlerden birinin sembolü" olarak tanımladı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:



"28 Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimidir. 28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz."