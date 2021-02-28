İstanbul'da korona çetesine dev operasyon! Çete lideri sosyal medya fenomeni! Sahte koronavirüs raporu ile...
İstanbul'da yurt dışı bağlantılı sahte koronavirüs raporu düzenleyen çeteye dev operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda örgüt liderinin sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Örgüt yöneticisi Suriye uyruklu M.T'nin ise beyaz önlük giyip, doktor rolü yaparak Kovid testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örneği aldığı, kişiler uzaklaşınca örneği çöpe attığı anlar polis kamerasına yansıdı.
28.02.2021 15:45
- Son Güncelleme: 28.02.2021 15:45
Suç örgütünün, sahte Kovid-19 test sonuçlarını online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi kurdukları, müşterilere sahte negatif rapor çıkardıkları, bu sahte raporun kare kod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı belirlendi.