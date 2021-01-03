Tarihi kiliseyi adeta tarumar ettiler! Çevresinde onlarca çukur...
İstanbul Silivri'de bulunan tarihi Germiyan Kilisesi, definecilerin adeta saldırısına uğradı. Bakımsızlık nedeniyle ayakta durmakta zorlanan ve adeta harabeye dönen 185 yıllık kilise ve çevresinde, altın bulma umuduyla kazılan onlarca çukur oluştu.
Germiyan Kilisesi, Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de bulunuyor. 1836 yılında 2. Mahmut döneminde yaptırılan kilise, 1868 yılında da bir onarımdan geçti.
1913 yılında ise Rumlar'ın Yunanistan'a göç etmesiyle boş kaldı. Mübadele dönemi olan 1923-1924 yıllarında Rumların gitmesinden sonra cami ve okul olarak kullanıldı.
OYMALI MERMERLERDEN SADECE BİRİ KALDI
Kilisenin içindeki ahşap sütunların çürüdüğü, ahşap çatının da yarısının çöktüğü görüldü. Kilisenin zemininde de definecilerin tahribatlarını görmek mümkün. Zeminde derin çukurlar açılırken, ahşap sütunların altında bulunan oymalı mermerlerden ise sadece biri duruyor. İçerideki merdivenlerin yarısı çökmüş, duvarlarındaki kabartmalarda yok olmuş durumda. Kilisenin dışında hemen yanında ise açılan bir çukur daha bulunuyor. Ayrıca kilisenin hemen önünde bulunan ağacın da altı kazılmış durumda.
"DEFİNECİLER KAZA KAZA KALBUR GİBİ YAPTILAR"
Kilisenin yakınında bulunan İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Kani Çılgın, "Ben 58 yaşındayım kendimi bildim bileli kilise var. Yunanlılar varmış eskiden bizim oturduğumuz yerlerde. Onlar savaşta kaçmışlar buradan. Mübadelede bizim babalarımız dedelerimiz oraya yerleşmiş. Eski Değimenköy, esas Değirmenköy orası, Germiyan olarak geçiyor.