İstanbul'da "taksimetre güncelleme" isyanı! CHP'li İBB'nin taksimetre firmaları için kar kapısı oyunu mu?
İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu. YENTAKOOP Başkanı Kıyasettin Telli, "Taksimetre tarife ayarlaması daha önce Anadolu yakası ve Avrupa yakasında birçok noktada yapılırdı. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 4 taksimetre firmasının talebi üzerine 17 bin 395 taksinin tamamını Avrupa yakasında Yenikapı'da tek noktada ayar yapılmasına karar verilmiş" dedi. Taksilerdeki iTaksi cihazlarında aynı zamanda taksimetre özelliğinin bulunduğunu aktaran Telli, "İBB sırf taksimetre firmalarını korumak adına bu özelliği aktive etmiyor. Teknoloji çağında bizlere yapılan açıkca bir zulümdür. Örneğin İETT tarife zammı yaptığında İETT otobüslerinin bizim gibi saatlerce sıraya girdiği görülmüş müdür?" dedi.
02.01.2021 13:20
- Son Güncelleme: 02.01.2021 13:31
Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi (YENTAKOOP) Başkanı Kıyasettin Telli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ekmeğinize ortak olma anlayışında olmayacağım, gelişmenize her türlü desteği vereceğim" diyerek yola çıktığını ancak 19 aydır her geçen gün taksicilerin hayatını zorlaştıran adımlar attığını ileri sürerek, şöyle konuştu:
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