İstanbul'da "taksimetre güncelleme" isyanı! CHP'li İBB'nin taksimetre firmaları için kar kapısı oyunu mu?

"Taksimetre tarife ayarlaması daha önce Anadolu yakası ve Avrupa yakasında birçok noktada yapılırdı. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl 4 taksimetre firmasının talebi üzerine 17 bin 395 taksinin tamamını Avrupa yakasında Yenikapı'da tek noktada ayar yapılmasına karar verilmiş.