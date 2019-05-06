Tarihi fotoğraflarla üstad 'Kadir Mısıroğlu (Kadir Mısıroğlu kimdir?)
Ünlü tarihçi yazar Üstad Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti. Mısıroğlu'nun vefat sebebi çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı. Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından herkes Kadir Mısıroğlu kimdir ve hayatına dair pek çok şeyi merak ediyor. İşte gençlik yıllarından bu yana Kadir Mısıroğlu ve hayatı.
Kadir Mısıroğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'de hayata gözlerini yumdu.Vefat haberi ile ilgili açıklama yapan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, "Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi pazartesi ikindi namazına mütekaip Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacaktır. Sevenlere, dostlarına duyurulur. Dostlar sağ olsun. Önceden dua edenlere de teşekkür ediyoruz. Moralimiz bozuk" dedi.
İlk ve orta tahsilini Akçaabat'ta, liseyi Trabzon'da tamamladı. 1954 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Talebeliliği müddetince birçok yurt açıp çalıştıran Mısıroğlu, fakülte yıllarından itibaren hukukçuluktan çok tarihçiliğe meylederek yakın tarih ile alakalı araştırmalara başladı.
Mısıroğlu, 1964 yılında, ilk eseri olan Lozan; Zafer mi, Hezimet mi?! kitabının birinci cildini kaleme aldı ve aynı sene Sebil Yayınevini kurdu. 1970 Yılının ocak ayında Milli Türk Talebe Birliği'nde Harf Inkılabı ile alakalı verdiği bir konferansı dava mevzuu yapılarak hakkında Eskişehir Örfi İdare Mahkemesi'nce mahkumiyet kararı verildi. Daha sonra 1976 yılı başından itibaren İslami bir dergi olan Sebil Dergisi ni çıkarmaya başladı.