Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru nasıl yapılır? 2019 ÖSYM KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak?
KPSS başvuru işlemleri geçtiğimiz gün başladı. ÖSYM'nin yayınladığı duyuruya göre, KPSS sınavları bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında gerçekleştirilecek. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? 2019 KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS sınavları ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...
KPSS başvuruları 3 Mayıs'ta başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştiriken Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2019 yılı başvuru süreci devam ediyor. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen adayların katılması gerektiği KPSS'nin başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının tarihini bildirdi. Peki, KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2019 KPSS ne zaman?
KPSS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 3 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları 15 Mayıs'ta sona erecek.
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler. İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak. Peki, başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte cevabı...