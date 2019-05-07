Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru nasıl yapılır? 2019 ÖSYM KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak?

KPSS başvuruları 3 Mayıs'ta başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştiriken Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2019 yılı başvuru süreci devam ediyor. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen adayların katılması gerektiği KPSS'nin başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının tarihini bildirdi. Peki, KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2019 KPSS ne zaman?