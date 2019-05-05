Azez Şehidi Yüzbaşı Celalettin Özdemir böyle uğurlandı
Surye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.
05.05.2019 09:57
- Son Güncelleme: 05.05.2019 09:59
Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için bu sabah Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı.
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