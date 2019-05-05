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Azez Şehidi Yüzbaşı Celalettin Özdemir böyle uğurlandı

Surye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

05.05.2019 09:57 - Son Güncelleme: 05.05.2019 09:59
Azez Şehidiİ Yüzbaşı Celalettin Özdemir böyle uğurlandı

Zeytin Dalı Harekâtı ile arındırılan Azez bölgesinde dün PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı.

Azez Şehidiİ Yüzbaşı Celalettin Özdemir böyle uğurlandı

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için bu sabah Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı.

Azez Şehidiİ Yüzbaşı Celalettin Özdemir böyle uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu havalimanına getirildi. Şehit Yüzbaşı Özdemir'in özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu.

Azez Şehidiİ Yüzbaşı Celalettin Özdemir böyle uğurlandı

Törenin ardından şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN 235 tipi hafif nakliye uçağı ile Ankara'ya gönderildi.

Azez Şehidiİ Yüzbaşı Celalettin Özdemir böyle uğurlandı
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