Azez Şehidi Yüzbaşı Celalettin Özdemir böyle uğurlandı

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için bu sabah Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı.