Hepsinde tek tek destan yazıldı! İşte Türklerin tarih sahnesindeki kaderini değiştiren 10 savaş! Tarih sadece kitaplarda yazmıyor!

Binlerce yıllık tarihe sahip olan Türk milleti tarihte pek çok savaşta düşmanıyla karşı karşıya geldi. Türklerdeki askeri düzen milattan önceki dönemlerden günümüze kadar sürekli bir şekilde gelişmiştir. Orta Asya'da başlayan teşkilatlanma tarihin tüm dönemlerinde etkisini göstermiştir. Tarihsel sürece bakıldığında Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya seferler düzenleyen Türk devletleri bu savaşların çoğundan zaferle dönmüştür. Bizlerde Türk tarihindeki önemli savaşları sizin için derledik. İşte Türklerin tarih sahnesindeki kaderini değiştiren 10 savaş