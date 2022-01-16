Hepsinde tek tek destan yazıldı! İşte Türklerin tarih sahnesindeki kaderini değiştiren 10 savaş! Tarih sadece kitaplarda yazmıyor!
Tarih sadece kitaplarda yazmıyor! Hepsinde tek tek destan yazıldı. Şüphesiz ki tarihimizde pek çok millet tarihin akışına bakıldığında karşı karşıya gelmiş ve büyük savaşlar cereyan etmiştir. Bu savaşlar özellikle coğrafyalar üzerinde de önemli rol oynamıştır. Binlerce yıllık tarihe sahip Türkler tarihte pek çok milletle karşı karşıya gelmiş ve bu savaşların çoğundan zaferle ayrılmasını bilmiştir. İşte Türk tarihine yön veren önemli savaşlar ve olaylar...
Binlerce yıllık tarihe sahip olan Türk milleti tarihte pek çok savaşta düşmanıyla karşı karşıya geldi. Türklerdeki askeri düzen milattan önceki dönemlerden günümüze kadar sürekli bir şekilde gelişmiştir. Orta Asya'da başlayan teşkilatlanma tarihin tüm dönemlerinde etkisini göstermiştir. Tarihsel sürece bakıldığında Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya seferler düzenleyen Türk devletleri bu savaşların çoğundan zaferle dönmüştür. Bizlerde Türk tarihindeki önemli savaşları sizin için derledik. İşte Türklerin tarih sahnesindeki kaderini değiştiren 10 savaş
KAVİMLER GÖÇÜ
M.S 300-400 yıllarında Orta Asya'da yaşayan kavimlerin şiddetli ve uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya, kuzeye, batıya ve güneye gitmelerine Kavimler Göçü denmektedir. Bu göçün siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri üzerinde uzun durulmaktadır. Aynı bölgede M.S. 11. yüzyıldan itibaren başlayan ve asıl ağırlığı batı istikametinde olan Türk göçleri, 17. yüzyıla kadar devam etmiştir.
MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ
Malazgirt Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen savaştır. Alp Arslan'ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş" olarak bilinir.
NİĞBOLU SAVAŞI
24 Eylül 1396'da Haçlı Ordusu'yla Tuna Nehri üzerinde bulunan Niğbolu kalesi yakınlarında yaptığı ve Osmanlı zaferiyle sonuçlanmış bir savaştır. Bu savaş aynı zamanda Niğbolu Haçlı Seferi (Crusade of Nicopolis) diye de anılmakta olup Ortaçağın sonuncu büyük Haçlı Seferi olarak da nitelendirilmektedir.