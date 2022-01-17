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Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak ve HÜRJET! Kritik alt sistemleri üretiliyor

SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak ve HÜRJET! Kritik alt sistemleri üretiliyor

Son dakika haberleri... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Altınay Savunma ortaklığında 2019 yılında faaliyete başlayan TAAC Havacılık Teknolojileri (TAAC), Türkiye'nin beka projeleri Milli Muharip Uçak ve HÜRJET başta olmak üzere havacılık standartlarına uygun hareket kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemleri geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

17.01.2022 09:50 - Son Güncelleme: 17.01.2022 10:03
SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemleri üretiliyor

Sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin Ar-Ge, tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren TAAC, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor.

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SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemleri üretiliyor

Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak'ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma/kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, HÜRJET'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sistemi'nin de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.

SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemleri üretiliyor

Milli havacılık ekosisteminde havacılık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen TAAC, nitelikli mühendis kadrosu ile bağımsız havacılık endüstrisi için yerlileştirme ve yerli ikame sistem çalışmalarına katkı sağlıyor.

SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemleri üretiliyor

Bir hava aracının ihtiyaç duyduğu tüm hareket kontrol sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi yönünde projelerine devam eden şirket, önümüzdeki yıllarda oluşturduğu değer ile havacılık için kritik olan bu sistemlerin ihraç edilmesi için çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemleri üretiliyor

"GERÇEKLEŞTİRİLEN BU PROJELERDE EMEĞİ GEÇEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Havacılık alanında yerli ve milli teknolojiler için çalışmalarımız devam ediyor.

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