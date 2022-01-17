SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak ve HÜRJET! Kritik alt sistemleri üretiliyor
Son dakika haberleri... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Altınay Savunma ortaklığında 2019 yılında faaliyete başlayan TAAC Havacılık Teknolojileri (TAAC), Türkiye'nin beka projeleri Milli Muharip Uçak ve HÜRJET başta olmak üzere havacılık standartlarına uygun hareket kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemleri geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.
17.01.2022 09:50
- Son Güncelleme: 17.01.2022 10:03
Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak'ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma/kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, HÜRJET'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sistemi'nin de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.
"GERÇEKLEŞTİRİLEN BU PROJELERDE EMEĞİ GEÇEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Havacılık alanında yerli ve milli teknolojiler için çalışmalarımız devam ediyor.