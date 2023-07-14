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Haberler Güncel 15 Temmuz'un aziz şehitleri unutulmuyor! Fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı

15 Temmuz'un aziz şehitleri unutulmuyor! Fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı

FETÖ'cü kanlı darbe girişimine karşı tarihi direnişin üzerinden tam 7 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da Hakk'a yürüyen aziz şehitlerin kahramanlıklarla dolu hikayesi unutulmuyor. Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

takvim.com.tr
14.07.2023 23:16 - Son Güncelleme: 14.07.2023 23:31
15 Temmuz’un aziz şehitleri unutulmuyor! Fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtıldı

Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

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15 Temmuz’un aziz şehitleri unutulmuyor! Fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtıldı

Tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Hain darbe girişiminde 252 vatandaş ve askerimiz şehit oldu.

15 Temmuz’un aziz şehitleri unutulmuyor! Fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtıldı

AZİZ ŞEHİTLER UNUTULMADI
Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

15 Temmuz’un aziz şehitleri unutulmuyor! Fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtıldı

Beyoğlu Belediyesince organize edilen etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz’un aziz şehitleri unutulmuyor! Fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtıldı

Daha sonra Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

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