15 Temmuz'un aziz şehitleri unutulmuyor! Fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı
FETÖ'cü kanlı darbe girişimine karşı tarihi direnişin üzerinden tam 7 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da Hakk'a yürüyen aziz şehitlerin kahramanlıklarla dolu hikayesi unutulmuyor. Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.
14.07.2023 23:16 - Son Güncelleme: 14.07.2023 23:31
AZİZ ŞEHİTLER UNUTULMADI
Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.