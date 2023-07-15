Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı

ATİLLA TOROS KİMDİR?

1969 yılında Tatvan'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve buradan 1989 yılında mezun oldu.

2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş S.İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1996-1997 yılları arasında 8 ay süreyle askerlik hizmetini yaptı.

1990 yılında Bayburt Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Çanakkale/Yenice Kaymakam Vekili görevinde bulunduktan sonra, yurtdışı stajı kapsamında 8 ay süreyle İngiltere'de eğitim gördü. Akabinde Giresun/Yağlıdere Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Kaymakam Adaylığı sürecinden sonra; 1994-1997 yılları arasında Kayseri/Özvatan Kaymakamı, 1997-1999 yılları arasında Adıyaman/Sincik Kaymakamı, 1999-2002 yılları arasında Kahramanmaraş/Göksun Kaymakamı olarak görev yaptı.

2002 yılında atandığı Mülkiye Müfettişliği görevini 2014 yılına kadar sürdürdü. Bu süre zarfında; 2003-2006 yılları arasında geçici görev ile Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini, 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık Makamına bağlı olarak kurulan ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Taslağı oluşturmak ve buna bağlı olarak kurulacak yeni Göç sisteminin kuruluşuyla görevli İltica ve Göç Bürosu Yöneticiliği görevini yürütttü.

04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür olarak görevlendirildi, 09/03/2014 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Atilla Toros İngilizce bilmektedir.