Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İşte MİT’in yeni karargâh binası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ikinci haftasının başında Zırhlı Birlikler'in eski arazisindeki alana yapılan ve "kale binası" olarak tanımlanan MİT'in yeni karargâh binasını açacak. 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, etrafı yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargâh binasının açılışının 6 Ocak Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

28.12.2019 11:05 - Son Güncelleme: 28.12.2019 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





