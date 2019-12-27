Başkan Erdoğan'dan Hereke Halı Fabrikası'na ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, sohbet ettiği halı dokuyan kadınlarla çay içip fotoğraf çektirdi.
27.12.2019 22:15
- Son Güncelleme: 27.12.2019 22:16
Başkan Erdoğan, katıldığı yerli otomobilin tanıtım programının ardından Körfez ilçesinde bulunan Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrikada halı dokuyan kadınlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Kocaeli milletvekilleri eşlik etti.
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