Tamer Karadağlı'ya sosyal medyadan büyük destek! Nihal Yalçın olayından sonra politik lince uğrayan Karadağlı'nın arşivinden bakın neler çıktı
Türkiye günlerdir Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşananları konuşuyor... HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu belli bir kitle tarafından kadın düşmanı olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen ve linç edildiğini belirten Tamer Karadağlı'ya sosyal medyadan destek mesajları yağıyor. Arşivler karıştırıldığında ise Tamer Karadağlı'nın iddiasını destekleyen pek çok kanıt mevcut. Nihal Yalçın Selahattin Demirtaş'a özgürlük isterken Karadağlı tavizsiz milli duruş sergilediği birçok açıklamasıyla biliniyor. Gelin Tamer Karadağlı'nın bir de bu yanına bir bakalım...
Nihal Yalçın'ın törende yaptığı politik konuşması sırasında ödülünü uzattığı için tepki çeken Tamer Karadağlı, siyasi söylemlere ve partizanlığa girmemesi ancak toplumu ilgilendiren konularda sanatçı hassasiyetiyle duruş sergilemesi ile biliniyor. İşte Karadağlı'nın kritik konularda sergilediği duruş.
MEHMETÇİK'İN YANINDA OLDU
Oyuncu Tamer Karadağlı Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için askeri birlikleri ziyaret ederek askerlerimizle sohbet edip fotoğraflar çektirmişti.
Sınırlarımızı teröristlerden temizleyecek olan harekat için Mehmetçik'in moralinin yüksek olmasını ve her zaman yanlarında olduğunu aktaran Karadağlı büyük takdir toplamıştı. Karadağlı yaptığı açıklamada "Sanatçı olarak Mehmetçik ile yan yana olmak zorundayız. Çünkü bu vatanın her karışı bizim" demişti.
AZERBAYCAN'IN YANINDA OLDU
Karadağlı yine Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardığı harekatla ilgili sansasyonel bir çıkış yapmış ve kardeş ülkenin milli harekatına şu sözlerle tam destek vermişti: "Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım. Neden yapmayayım. Çünkü ne diyoruz 'tek millet iki devlet'. Eğer öyle düşünüyorsak bunun gereklerini yerine getirelim. Değil mi?"
ROLLERİNİ TOPLUM VE AİLE YAPISINI GÖZETEREK SEÇİYOR
Haluk: Karadağlı rol aldığı projeleri toplumun milli manevi değerlerini gözeterek seçtiği biliniyor. ATV'nin sevilen uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın projesinde çalışkan, fedakar ve günün sonunda ailesinden asla vazgeçmeyen babayı oynayan Karadağlı buradaki Haluk rolüyle milyonların gönlünde yer edindi.