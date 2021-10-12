Tamer Karadağlı’ya sosyal medyadan büyük destek! Nihal Yalçın olayından sonra politik lince uğrayan Karadağlı’nın arşivinden bakın neler çıktı

AZERBAYCAN'IN YANINDA OLDU

Karadağlı yine Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardığı harekatla ilgili sansasyonel bir çıkış yapmış ve kardeş ülkenin milli harekatına şu sözlerle tam destek vermişti: "Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım. Neden yapmayayım. Çünkü ne diyoruz 'tek millet iki devlet'. Eğer öyle düşünüyorsak bunun gereklerini yerine getirelim. Değil mi?"