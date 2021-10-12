Selçuk Bayraktar İHA denemelerini tam 15 sene önce burada yapmıştı: Düşen İHA'ları götürüp çikolata alıyorduk
Selçuk Bayraktar, dünyanın dilinden düşürmediği Türkiye'nin yerli ve milli droneları İHA'ların denemelerini 15 yıl önce Şırnak'ta yapmıştı. O dönem deneme uçuşları sırasında bazı İHA'ların araziye düştüğünü dile getiren Akçay köyünün 24 yaşındaki muhtarı Ramazan Yılmaz "Düşen İHA'ları alıp nizamiyeye teslim ediyorduk. Bizi şeker, çikolata ile ödüllendiriyorlardı. Çocuktuk, heyecanlanıyorduk. Sürekli havaya bakıyorduk. Çikolata alalım diye düşmesini bekliyorduk" dedi.
Şırnak'ın Akçay köyünün sakinleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, 15 yıl önce otomatik iniş kalkış deneme uçuşları Gabar Dağı'nda yapılan ve terörle mücadele operasyonlarında başarıyla kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) başarısıyla gurur duyuyor.
Türkiye'de üretilen ve ilk denemeleri Gabar Dağı'nda yapılan İHA'lar, teknoloji dünyasında artık bir marka oldu.
İç güvenlik operasyonlarında ve sınır ötesindeki operasyonlarda güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından olan İHA ve SİHA'lar, operasyonlarda hava gücü olarak önemli katkı sağlıyor.
Türkiye'nin ileri teknolojileri kullanarak ürettiği İHA ve SİHA'lar, terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde etkin şekilde kullanılıyor.
Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünün sakinleri için, mini İHA'ların ilk deneme uçuşlarından birinin 2006 yılında yörede yapılması gurur vesilesi oldu.
Şırnaklılar, Türk savunma sanayisinin gökyüzündeki gözbebeği haline gelen ve yurt dışında da ilgi gören İHA'ların 15 yıl önceki uçuş denemelerine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.
"BÖYLE İCAT YAPIP, MİLLETİMİZİ RAHATA KAVUŞTURDUKLARI İÇİN MEMNUNUZ"
Akçay köyünün 24 yaşındaki muhtarı Ramazan Yılmaz, Selçuk Bayraktar ve ekibinin yaklaşık 15 sene önce İHA deneme uçuşlarını köylerinde yaptığını söyledi.