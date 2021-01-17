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Her yer beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından hayranlık uyandıran kar manzaraları

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de aralıksız devam ediyor. Şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken Eminönü ve çevresinde turistler yağan kar eşliğinde yürüyüş yaptı. Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı'da Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından hayranlık uyandıran kar manzaları!

17.01.2021 12:18 - Son Güncelleme: 17.01.2021 12:18
Her yer beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından hayranlık uyandıran kar manzaraları

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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Her yer beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından hayranlık uyandıran kar manzaraları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken Eminönü ve çevresinde turistler yağan kar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Her yer beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından hayranlık uyandıran kar manzaraları

Kar yağışı İstanbul'u beyaza bürüdü. Mecidiyeköy'de oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Her yer beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından hayranlık uyandıran kar manzaraları

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini arttırarak sürüyor. Sarıyer sahil şeridinde bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Her yer beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından hayranlık uyandıran kar manzaraları

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini arttırarak sürüyor. Sarıyer sahil şeridinde bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını yürüyüşe çıkardı.

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