Her yer beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından hayranlık uyandıran kar manzaraları
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de aralıksız devam ediyor. Şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken Eminönü ve çevresinde turistler yağan kar eşliğinde yürüyüş yaptı. Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı'da Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından hayranlık uyandıran kar manzaları!
17.01.2021 12:18
- Son Güncelleme: 17.01.2021 12:18
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