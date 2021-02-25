Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak! Eğribel Tüneli'nde tarih belli oldu
Giresun-Dereli-Şebinkarahisar arasında yapımı süren Eğribel Tüneli'nde geçişlerin 2021 sonuna doğru, projenin ise 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. Türkiye'nin en uzun 3'üncü tüneli olacak proje ile yol 6,5 kilometre kısalacak zamandan ise 25 dakika tasarruf yapılacak.
"Eğribel Tüneli'nin ulaşıma açılması için tünel kaplama ve kablolama işlemlerinde önemli mesafe kat edildi. Aynı zamanda Giresun ile Sivas arasında kesintisiz trafik akışının sağlanması, bölgenin ticaret, ekonomi, sanayi ve turizmine katkı sunulması amacıyla 5,9 kilometre çift tüplü tünel olarak projelendirilen Eğribel Tüneli, 1,8 kilometrelik bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla yol kullanıcılarına zorlu anlar yaşatan Eğribel geçidinin olumsuz etkileri giderilirken, yol güzergahı 6,5 kilometre kısalarak mevcut yola göre zamandan da 25 dakika tasarruf sağlanacak."