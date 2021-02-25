Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak! Eğribel Tüneli'nde tarih belli oldu

"Eğribel Tüneli'nin ulaşıma açılması için tünel kaplama ve kablolama işlemlerinde önemli mesafe kat edildi. Aynı zamanda Giresun ile Sivas arasında kesintisiz trafik akışının sağlanması, bölgenin ticaret, ekonomi, sanayi ve turizmine katkı sunulması amacıyla 5,9 kilometre çift tüplü tünel olarak projelendirilen Eğribel Tüneli, 1,8 kilometrelik bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla yol kullanıcılarına zorlu anlar yaşatan Eğribel geçidinin olumsuz etkileri giderilirken, yol güzergahı 6,5 kilometre kısalarak mevcut yola göre zamandan da 25 dakika tasarruf sağlanacak."