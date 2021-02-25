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Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak! Eğribel Tüneli'nde tarih belli oldu

Giresun-Dereli-Şebinkarahisar arasında yapımı süren Eğribel Tüneli'nde geçişlerin 2021 sonuna doğru, projenin ise 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. Türkiye'nin en uzun 3'üncü tüneli olacak proje ile yol 6,5 kilometre kısalacak zamandan ise 25 dakika tasarruf yapılacak.

25.02.2021 10:35 - Son Güncelleme: 25.02.2021 10:37
Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak! Eğribel Tüneli'nde tarih belli oldu

Giresun-Dereli-Şebinkarahisar devlet yolu üzerinde yapımı devam eden Eğribel Tüneli'nde geçişlerin 2021 sonlarına doğru, projenin ise 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

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Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak! Eğribel Tüneli'nde tarih belli oldu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden projenin son aşaması hakkında bilgi aldığı, tünelin bir an önce ulaşıma açılması için yüklenici firma çalışmalarına talimat verdiği belirtildi.

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak! Eğribel Tüneli'nde tarih belli oldu

Tünelin, Doğu Karadeniz'i İç Anadolu ve güney bölgelerine bağlayan yol üzerinde yer alan 2200 rakımlı Eğribel geçidinin mevsim şartlarından etkilenmeden güvenli ve konforlu şekilde geçilmesini sağlayacağına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak! Eğribel Tüneli'nde tarih belli oldu

"Eğribel Tüneli'nin ulaşıma açılması için tünel kaplama ve kablolama işlemlerinde önemli mesafe kat edildi. Aynı zamanda Giresun ile Sivas arasında kesintisiz trafik akışının sağlanması, bölgenin ticaret, ekonomi, sanayi ve turizmine katkı sunulması amacıyla 5,9 kilometre çift tüplü tünel olarak projelendirilen Eğribel Tüneli, 1,8 kilometrelik bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla yol kullanıcılarına zorlu anlar yaşatan Eğribel geçidinin olumsuz etkileri giderilirken, yol güzergahı 6,5 kilometre kısalarak mevcut yola göre zamandan da 25 dakika tasarruf sağlanacak."

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak! Eğribel Tüneli'nde tarih belli oldu

Açıklamada, Eğribel Tüneli'nin, Rize-Erzurum kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Trabzon-Gümüşhane arasındaki yeni Zigana Tüneli'nden çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olacağına işaret edildi.