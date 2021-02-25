Son dakika: 15-21 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Artış olan illerde giriş çıkış kapanabilir!

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Trakya'da koronavirüs vaka sayılarında son bir haftada artış yaşanması üzerine Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Vaka sayılarının arttığı Edirne'de bir belde ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman karantinaya alındı.