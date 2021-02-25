Son dakika: 15-21 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Artış olan illerde giriş çıkış kapanabilir!
Son dakika haberleri… Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın 15-21 Şubat koronavirüs vaka artışı haritası açıklandı. Haritaya göre en fazla yoğunluk Karadeniz bölgesinde görülürken Trakya'da corona virüs vaka sayılarında son bir haftada artış yaşanması üzerine Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Vaka sayılarının arttığı Edirne'de bir belde ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da şu önerileri getirdi: "Bu illerde diyelim ki vakalar 100 binde 200'den 300 civarına yükseldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile örneğin o ile giriş-çıkış yasaklanabilir.
25.02.2021 10:00
- Son Güncelleme: 25.02.2021 10:00
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Trakya'da koronavirüs vaka sayılarında son bir haftada artış yaşanması üzerine Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Vaka sayılarının arttığı Edirne'de bir belde ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman karantinaya alındı.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre,Trakya'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. Bakanlığın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayılarında, Edirne'de vaka sayısı 75,29, Kırklareli'de 71,05, Tekirdağ'da 74,65 olarak tespit edildi. Vaka sayısındaki artışta Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti. Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı 55,37, Kırklareli'de ise 52,61 olarak açıklanmıştı.