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Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak! Zigana Tüneli’nde tarih belli oldu!

Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye'nin ise en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli için tarih verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak" dedi.

26.05.2022 12:36 - Son Güncelleme: 26.05.2022 12:36
Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak! Zigana Tüneli’nde tarih belli oldu!

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatının yıl sonunda tamamlanması için çalışmalar gece gündüz sürüyor.

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Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak! Zigana Tüneli’nde tarih belli oldu!

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı devam eden yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi geçtiğimiz aylarda tamamlandı.

Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak! Zigana Tüneli’nde tarih belli oldu!

Yaklaşık bin kadar personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek.

Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak! Zigana Tüneli’nde tarih belli oldu!

Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak ve bu özelliği ile de Türkiye'de ilk uygulama olacak.

Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak! Zigana Tüneli’nde tarih belli oldu!

TÜNEL BAĞLANTI YOLLARINDAKİ DENGELİ KONSOL KÖPRÜLER PROJEYE FARKLI BOYUT GETİRİYOR
Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsol metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına yoğun bir şekilde devam ediliyor.

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