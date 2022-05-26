Gaziantep'te canlı bomba süsü verilmiş saldırı! Salgıdan böyle vuruldu! Üzerinde kablo düzeneği çıktı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmek istedi. Şüpheli, polisler tarafından vurularak öldürüldü. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu söyleyerek havaya ateş etmesinin ardından polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şahsın yapılan üst aramasında kablo düzeneği bulundu. Düzeneğin ise herhangi bir patlayıcıya bağlı olmadığı öğrenildi. İşte kare kare vurulma anları...
26.05.2022 18:16 - Son Güncelleme: 26.05.2022 18:42
Bu sırada polisler, şüpheliyi silahla vurarak öldürdü. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı.