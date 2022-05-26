Kurtaran-2022 Tatbikatı’ndan ilk görüntüler geldi! 3 denizaltıya milli kurtarma gemileriyle müdahale

Kurtaran-2022'de bu yıl senaryo gereği, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş 3 denizaltının aranması, tespit ve teşhis edilmesi gerçekleştirildi. Tatbikatın bugün yapılacak kurtarma eğitimleri kapsamında ise satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçlarıyla müdahale edilip, personel tahliyesi gerçekleştirilecek. Tatbikata Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya, Güney Kore, İspanya, KKTC, Pakistan, Polonya ve Ürdün'den toplam 26 gözlemci de katıldı.

