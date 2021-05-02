Tam kapanmanın sonunda ne olacak? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?
Türkiye koronavirüs vakalarının artmasının ardından tam kapanmaya girdi. Kabine Toplantısı sonrası alınan tam kapanma kararını açıklayan Başkan Erdoğan, hedefin 5 binin altına inmek olduğunu söyledi. Peki tam kapanmadan sonra ne olacak? Tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşme gelecek mi? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…
Hedef 5 bin vakanın altını görerek yaz sezonu öncesi ekonominin rahatlamasını sağlamak. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin önerdiği koronavirüs tam kapanma tedbirleri kabine toplantısında onay aldığı şekliyle verimli olmaz ve vaka sayıları yeterince düşmezse ekonomik hareketliliğin sağlanacağı sezonu kaçırmamak adına daha sıkı tedbirler alınması gündeme gelebilir.