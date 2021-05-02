RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanmanın sonunda ne olacak? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Türkiye koronavirüs vakalarının artmasının ardından tam kapanmaya girdi. Kabine Toplantısı sonrası alınan tam kapanma kararını açıklayan Başkan Erdoğan, hedefin 5 binin altına inmek olduğunu söyledi. Peki tam kapanmadan sonra ne olacak? Tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşme gelecek mi? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

02.05.2021 13:04 - Son Güncelleme: 02.05.2021 13:05
Tam kapanmanın sonunda ne olacak? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve geçtiğimiz perşembe günü resmen başlayan tam kapanma tedbirlerinde koronavirüs vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.

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Tam kapanmanın sonunda ne olacak? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Hedef 5 bin vakanın altını görerek yaz sezonu öncesi ekonominin rahatlamasını sağlamak. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin önerdiği koronavirüs tam kapanma tedbirleri kabine toplantısında onay aldığı şekliyle verimli olmaz ve vaka sayıları yeterince düşmezse ekonomik hareketliliğin sağlanacağı sezonu kaçırmamak adına daha sıkı tedbirler alınması gündeme gelebilir.

Tam kapanmanın sonunda ne olacak? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Ancak düşüş eğilimi şu an Bilim Kurulu için de kabine toplantısı için de iyiye işaret ediyor. İşte koronavirüs tam kapanma sürecinden son dakika haberleri

Tam kapanmanın sonunda ne olacak? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

BAYRAM SONRASI TEMKİNLİ NORMALLEŞME
Koronavirüste tam kapanma süreci tamamlandığında Ramazan Bayramı sonrasında temkinli normalleşme olacak. Hedeflere ulaşılamazsa konu yeniden değerlendirilerek kabine toplantısında ele alınacak.

Tam kapanmanın sonunda ne olacak? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Düşüş eğiliminin devam ettiği kovid-19 vakalarının 17 günde belirli bir düzeye gelmesi ve daha sıkı tedbirlere ihtiyaç kalmayacağı konusundaki beklenti yüksek olsa da yaz döneminde kapanma olmaması için tedbir ve temkinli olunması noktasında teyakkuz hali devam edecek.