Tam kapanmanın sonunda ne olacak? Tedbirler esnetilecek mi? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Düşüş eğiliminin devam ettiği kovid-19 vakalarının 17 günde belirli bir düzeye gelmesi ve daha sıkı tedbirlere ihtiyaç kalmayacağı konusundaki beklenti yüksek olsa da yaz döneminde kapanma olmaması için tedbir ve temkinli olunması noktasında teyakkuz hali devam edecek.