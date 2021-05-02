Koronavirüs aşılarında 3. doz gerekli olacak mı? Uğur Şahin resmen doğruladı...

Üçüncü dozdan ziyade 'hatırlatma dozu' denmesinin daha doğru olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Balık, şunları söyledi:

"Uğur Şahin de 9 ay sonra 1 yıl sonra ya da 2 yıl sonra bir hatırlatma dozunun yapılabileceğini söyledi. Bunun zaten faz-3 çalışmaları sırasında da bunun böyle olabileceğini söylemiştik. Faz-3 çalışmalarının takibi 2 yıla kadar olacak. Bu 2 yılın sonunda bu hatırlatma dozunun 2'nci dozdan ne kadar süre sonra yapılması gerektiği de net olarak anlaşılacak."