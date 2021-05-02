Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili gelişmeleri duyurmaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada e-başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izni belgesi verildiği duyuruldu. Bakanlık ayrıca el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin kullanım süresinin bugün 24.00'te sona ereceğini duyurdu. Yeni haftada sadece e-başvuru üzerinden düzenlenen belgeler geçerli olacak.

02.05.2021 08:01 - Son Güncelleme: 02.05.2021 08:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





