RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili gelişmeleri duyurmaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada e-başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izni belgesi verildiği duyuruldu. Bakanlık ayrıca el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin kullanım süresinin bugün 24.00'te sona ereceğini duyurdu. Yeni haftada sadece e-başvuru üzerinden düzenlenen belgeler geçerli olacak.

02.05.2021 08:01 - Son Güncelleme: 02.05.2021 08:04
Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

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Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

BUGÜN 24.00'E KADAR GEÇERLİ
Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin bugün (2 Mayıs Pazar) saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.