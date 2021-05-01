RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler durmadı özel birlikler de sahada

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ile Eren 13-Cudi-Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Gece boyunca helikopter hareketliliğinin olduğu Şırnak'ta gündüz ise sınır hattına özel birlikler sevk edildi. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarıyla da terör hedefleri, yerle bir ediliyor.

01.05.2021 17:15 - Son Güncelleme: 01.05.2021 17:56
SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler durmadı özel birlikler de sahada

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonlarının yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler durmadı özel birlikler de sahada

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise teröristlere ait hedefler, ateş altına alındı.

SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler durmadı özel birlikler de sahada

Gece boyunca helikopter hareketliliği yaşanırken, günün erken saatlerinde ise Şırnak'tan 'Pençe- Yıldırım' ve 'Pençe- Şimşek' operasyonlarının sürdüğü sınıra da onlarca araçla özel birlikler sevk edildi.

SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler durmadı özel birlikler de sahada

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla komando birlikleri, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin barınma alanlarını tarıyor. Teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınaklar, bir daha kullanılmayacak şekilde tahrip edilirken, tespit edilen el yapımı patlayıcılar da Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri (METİ) tarafından imha ediliyor.

SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler durmadı özel birlikler de sahada

SAVAŞ UÇAKLARIYLA TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ
Öte yandan Diyarbakır'dan dün gece kalkan savaş uçaklarıyla Metina ile Avaşin-Basyan bölgesinde bulunan terör örgütü PKK kampları ateş altına alınırken, İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile de 24 saat esasına göre operasyona destek veriliyor.