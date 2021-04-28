Tam kapanmada yeni karar! İki bakanlık harekete geçti! Tam kapanmada neler yasak neler serbest? Kimler muaf? Nereler açık?
Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölümlerinin artmasının ardından tam kapanma kararı alındı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın yeterli olmadığını 3 hafta tam kapanmay gidileceğini açıkladı. Erdoğan, söz konusu tam kapanmanın Perşembe günü başlayacağını açıkladı. Öte yandan tam kapanma döneminde evden çalışan personele belge zorunluluğu getirilirken evde çocuğu olan ve kapanmadan dolayı okula gönderemeyen çalışanlarla ilgili 2 bakanlık kısa süre içinde yeni kararı açıklayacak. Peki tam kapanmada neler yasak neler serbest? Tam kapanmadan kimler muaf? Tam kapanmada nereler açık? İşte detaylar…
Yarından itibaren gelen tam kapanmayla istisnalar dışında dışarı çıkmak yasak olacak. Evde çalışan kamu personeli belgesi ya da görev bildirim formuyla dışarı çıkacak ancak görev yerinde olacak personelin ise okulların kapanmasıyla çocuklarıyla ilgili endişeleri gündeme geldi. Bu endişeleri gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yeni karar almaya hazırlanıyor.
CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun konunun detaylarını aktardı
Bu soruların cevapları kısa sürede netleşecek. Bakan Soylu da şunu belirtti: "2 bakanlık üzerinde çalışıyor. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı, ikincisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı." Bir çalışma yapıldıktan sonra bir istisna koyulması beklentisi var. Bu konuya ilişkin de çalışmalar sürüyor.
Bakan Soylu kreşlerle ilgili de "Bu iki bakanlık değerlendirmeyi yapacak. Onlar çalışır" demişti. Bakan Soylu, "Onların kararına göre biz de istisna koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmaya çalışıyoruz" vurgusu yapmıştı Bakan, özellikle de özel sektör çalışanlarına ilişkin vurgu yapmıştı. Bunun da altını çizelim.
GÖREV BİLDİRİM FORMU ŞARTI
Evde çalışan kamu personeli de yasaklar kapsamında olacak. Sokağa çıkamayacaklar. Onlar için de şöyle bir düzenleme geliyor. Görev bildirim formu olacak. Bu formu gösterdikten sonra yani personel kartını gösterdikten sonra kontrol noktasından geçebilecekler. Son düzenlemeler ve alınacak kararların çerçevesi bu şekilde.