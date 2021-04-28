SON DAKİKA: Kripto para borsalarındaki görünmeyen vurgun: Kripto bot

Thodex vurgunundan sonra kripto paralar gündemimizin bir numarası oldu. Bir tarafta 2 milyar doları buharlaştırıp firar eden Faruk Fatih Özer'e yapılan polisiye operasyonlar, diğer tarafta her gün tek tek patlayan borsalar var. Bunlar, borsa adı altında kurdukları platformlardan vatandaşı dolandıranlar… Meselenin bir başka boyutu daha var.