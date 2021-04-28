SON DAKİKA: Kripto para borsalarındaki görünmeyen vurgun: Kripto bot
Son dakika haberleri... Kısa yoldan zengin olma hayaliyle kripto paraya yatırım yapanların bir kısmı Thodex vurgunuyla ortaya çıktı. Thodex vurgunu domino etkisi yaparak arkasından diğer borsaları da sürükledi. Tüm gözler kripto paralara çevrilmişken Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör kripto paralardaki bir başka tehlikeye dikkat çekti: Kripto bot. Buna göre sistem şöyle işliyor: Birileri onlarca bilgisayarı önüne koyuyor. 15-20 tane yazılım yüklüyor. Yurtiçi ve yurtdışı bütün alım-satım yapan platformları bu yazılımlar üzerinden takip ediyor. Yurtiçi ya da yurtdışı platformda herhangi bir altcoin'i ucuzdan topluyor. Pahalı olduğu bir platformda yüksek fiyattan satıyor. İşte Dilek Güngör'ün yazısı...
28.04.2021 11:02
- Son Güncelleme: 28.04.2021 11:07
Thodex vurgunundan sonra kripto paralar gündemimizin bir numarası oldu. Bir tarafta 2 milyar doları buharlaştırıp firar eden Faruk Fatih Özer'e yapılan polisiye operasyonlar, diğer tarafta her gün tek tek patlayan borsalar var. Bunlar, borsa adı altında kurdukları platformlardan vatandaşı dolandıranlar… Meselenin bir başka boyutu daha var.