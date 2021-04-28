RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı. Bakan Koca şunları yazdı: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. İşte o illerin tamamı...

28.04.2021 15:13 - Son Güncelleme: 28.04.2021 15:23
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

100 binde vaka sayısı en çok artan iller:
Zonguldak

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

Gümüşhane

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

Kırşehir

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

Ağrı

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

Giresun