SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı. Bakan Koca şunları yazdı: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. İşte o illerin tamamı...
28.04.2021 15:13
- Son Güncelleme: 28.04.2021 15:23